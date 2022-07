तलावात बुडून दोन सख्ख्या भावांचा दुर्देवी मृत्यू

करंजी |वार्ताहार| Karanji

पाथर्डी तालुक्यातील (Pathardi Taluka) करंजी (Karanji) येथील दोन सख्ख्या भावांचा सोमवारी सकाळी साडे अकरा वाजता तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू (The Unfortunate Death of Drowning in a Lake) झाल्याने करंजी गावावर मोठी शोककळा पसरली आहे.