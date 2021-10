महिलेला जीवे मारण्याचा प्रयत्न; हरेगावच्या आरोपीला सात सक्तमजुरी

अहमदनगर|Ahmedagar

जीवे मारण्याचा प्रयत्न (Attempt to Kill), अ‍ॅट्रोसिटी कलमान्वये एकाला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने (District and Sessions Court) दोषी धरून सात वर्षे सक्त मजुरी व 35 हजार रूपये दंड अशी शिक्षा (Punishment Such as Hard Labor and Fines) ठोठावली आहे. तसेच या घटनेतील फिर्यादी यांना 30 हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने (Court) दिले आहे. आसिफ कबीर पठाण (रा. हरेगाव ता. श्रीरामपूर) असे शिक्षा झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एम. शेटे यांनी हा निकाल दिला.