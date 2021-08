अहमदनगर|Ahmedagar

जिल्हा पोलीस दलातील (Ahmednagar District Police Force) जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया (Transfer process within the district) नुकतीच पार पडली. प्रशासकीय व विनंती अशा तीनशे बदल्याबाबत पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील (SP. Manoj Patil) यांनी आदेश (Order) काढले. मात्र या आदेशात स्थानिक गुन्हे शाखेतील (एलसीबी) (LCB) पोलिसांच्या बदल्या (Police Transfer) करण्यात आलेल्या नाही. त्यांच्या बदल्याबाबत एसपी पाटील स्वतंत्र आदेश काढणार (SP. Manoj Patil will issue a separate order) आहेत. यामुळे मोठी उत्सुकता असलेल्या एलसीबीच्या (LCB) बदल्यांचे एसपींनी भिजत घोंगडे ठेवले आहे.