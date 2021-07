अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांची बदली प्रक्रिया (Transfer process of Ahmednagar Zilla Parishad employees) पूर्ण झाली असून यात प्रशासकीय (Administrative), विनंती आणि आपसी या प्रकारात 234 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या (Transfer) झाल्या आहेत. दरम्यान, मंगळवारी आरोग्य विभागातील (Department of Health) 59 कर्मचार्‍यांची बदलीची प्रक्रिया (transfer process) पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे सात ते आठ वर्षे पेसा (आदिवासी भाग) क्षेत्रात काम केल्यानंतर विनंती बदलीची मागणी (Demand for replacement) करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून (Zilla Parishad Administration) परिचरांना बदली प्रक्रियेत डावलण्यात आल्याचे परिचारांचे म्हणणे आहे.