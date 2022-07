तिळापुर सोसायटीचे 22 सभासदांवर अपात्रतेची कारवाई

आरडगांव |वार्ताहर| Aradgav

राहुरी तालुक्यामध्ये (Rahuri Taluka) नुकत्याच सहकारी सोसायटीच्या निवडणुका (Elections of Cooperative Societies) पार पडल्या आहेत. बहुतेक ठिकाणी विविध मुद्यांवरून राजकीय संघर्ष बघायला मिळाला. त्यात खुडसरगाव (Khudsargav) येथे एका तक्रारीवरून 11 सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्यात (Cancellation of Membership of Members) आले होते. आता त्यापाठोपाठच तिळापुर सोसायटीत (Tilapur Society) देखील 22 सभासदांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्याने सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडालीय आहे. सहाय्यक निबंधक दिपक नागरगोजे यांनी तशा आशयाचे आदेश काढले आहेत. अपात्र झालेल्या सभासदांनी नुकत्याच झालेल्या सोसायटी निवडणुकीत मतदान (Voting in Society Elections) केल्यामुळे सदर मतदान प्रक्रिया देखील रद्द करावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. आता या कारवाईमुळे सहकार विभाग पुढे काय कारवाई करणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.