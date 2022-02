ओमीनीच्या काचेवर अंडे फेकून चाकू हल्ला करून एकास लुटले

तळेगाव दिघे |वार्ताहर| Talegav Dighe

संगमनेर ते लोणी रस्त्यावर (Sangamner To Loni Road) संगमनेर तालुक्यातील (Sangamner Taluka) कोंची घाटात (Konchi Ghat) शुक्रवारी रात्री 9 वाजेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी ओमीनी व्हॅनच्या (Omni Van) काचेवर अंडे फेकत (Throwing Eggs on the Glass) व चाकूहल्ला (Knife Attack) करीत ओमीनी चालकाकडील 60 हजार रुपये रक्कम लुटल्याची (Robbed) खळबळजनक घटना घडली. या प्रकरणी रस्तालुट करणार्‍या तिघा अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात (Sangamner Taluka Police Station) गुन्हा दाखल (Filed a Crime) करण्यात आला आहे.