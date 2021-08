अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

कोयत्याचा धाक दाखवून ट्रक चालकाला लुटणार्‍या तीन दरोडेखोरांना पोलिसांंनी अटक (The robbers were arrested by the police) केली आहे. आकाश पांडुरंग शिंदे, सागर संजय शिंदे, गणेश रमेश शिंदे (सर्व रा. विळद ता. नगर) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांना गुरूवारी न्यायालयासमोर (Court) हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना दोन दिवस पोलीस कोठडी (Police cell) सुनावली आहे. एमआयडीसी (MIDC) व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (Local Crime Branch) पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कामगिरी केली.