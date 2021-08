शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

शिर्डीतील (Shirdi) नगर-मनमाड महामार्गावर (Nagar-Manmad Highway) रस्त्यावरून जाणार्‍या येणार्‍या वाहन चालकाने ( Driver) वाहन चालवताना घ्यावयाची काळजी (Care to be taken while driving) व पाळावयाचे नियम याविषयीची जनजागृती (Public awareness) राहाता न्यायालय विधी सेवा समिती (Rahata Court Legal Services Committee) तसेच शिर्डी शहर वाहतूक शाखा (Shirdi City Transport Branch) यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली असून वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या वाहनचालकांना उपस्थितांच्या हस्ते गुलाबपुष्प (Rose) देऊन नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले.