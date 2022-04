सध्या उन्हाळा (Summer) तीव्र असल्यामुळे शेती पिके (Crops) वाचवण्यासाठी धडपड करत असतांना ही दुर्दैवी घटना घडली. सध्या गोदावरी उजव्या कालव्याचे आवर्तन सुटले (Rotation of Godavari Right Canal) असून परिसरातील नऊ चारीला देखील पाणी आले आहे. चारीला पाणी आल्यानंतर होन यांच्या विहिरीची पाणी पातळी (Well Water Level) वाढते. त्यामुळेच त्यांनी या विहिरीवर विद्युत मोटर बसवण्याचे ठरवले. ट्रॅक्टरच्या साह्याने मजुरांना सोबत घेत ते या विहिरीत मोटर सोडत असताना विद्युत मोटरीचा पाईप तुटला (Pipe is Broken) गेला. पाईप तुटल्यामुळे मोटरला हीसका बसून पाण्यात अतिवेगाने गेली त्याचबरोबर होन यांच्या हातात असलेला वायररोपने आढी मारली त्या क्षणी ते पाण्यात पडले. पोहता येत नसल्यामुळे होन यांचा दुर्दैवी मृत्यू (Death) झाला. होन यांना वाचवण्यासाठी त्यांच्यासोबत असलेल्या मजुरांनी प्रयत्न केले.