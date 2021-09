अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

खासगी वाहनात (Private Vehicle) बसून पुण्याला (Pune) जाण्यासाठी निघालेल्या व्यापार्‍याला वाहन चालकांनी लुटले (The trader was robbed by the drivers). चार लाख 56 हजार रूपयांचे सोन्याचे दागिणे, साडेचार हजार रूपयांची रोख रक्कम असा चार लाख 60 हजार 500 रूपयांचा ऐवज लुटला असल्याची फिर्याद व्यापारी रसिकलाल मोतीलाल सोळंकी (वय 67 रा. हवेली जि. पुणे) यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात (Kotwali Police Station) दिली आहे.