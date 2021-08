पैसे दुप्पटचे अमिष, साडेचार लाखांना लुबाडले

श्रीगोंदा|प्रतिनिधी| Shrigonda

पैसे दुप्पट करून देण्याचे अमिष (The lure of doubling the money) दाखवून एका व्यवसायिकाला (Businessman) दोघांनी साडेचार लाखांना गंडा घातला. तालुक्यातील हिरडगाव फाटा (Hiradgav Phata) येथील साईकृपा कारखान्याजवळ (Saikrupa Factory) ही घटना घडली. सोलापूर जिल्ह्यातील (Solapur District) करमाळ्याचे व्यवसायिक दत्तात्रय शेटे यांनी श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात (Shrigonda Police Station) फिर्याद दिली आहे.