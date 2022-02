वाईन विक्रीचा निर्णय अंतिम नाही

पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner

वाईन विक्रीचा निर्णय (Decision to Sell Wine) अद्याप अंतिम झालेला नाही. लोकांकडून या निर्णयावर हरकती मागवण्यात येणार (Objections will be Invited) असून त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग (Principal Secretary Valsa Nair Singh) यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले. यावेळी त्यांनी हजारे यांना उपोषण (Fasting Movement) टाळण्याची विनंती केली.