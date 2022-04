तळेगाव येथे आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह

तळेगाव दिघे |वार्ताहर| Talegav Dighe

संगमनेर तालुक्यातील (Sangamner Taluka) तळेगाव दिघे (Talegav Dighe) गावातील जुन्या चौकात एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह (The body of an unknown person) आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. शनिवारी (दि. 16) सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली.