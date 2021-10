नवरात्रोत्सवात दैनंदिन 5 हजार भाविकांना दर्शन

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्ह्यात आजपासून मंदिरे खुली (Temples open in the district from today) होत असून नवरात्रौत्सवालाही (Navratri Festival) सुरूवात झाली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर (Covid 19) जिल्ह्यात 7 ते 20 ऑक्टोबरपर्यंत जमावबंदीचा आदेश (Curfew order) जिल्हा प्रशासनाने लागू केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले (Collector Dr. Rajendra Bhosale) यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आदेश काढला. तसेच मंदिरांच्या व्यवस्थापन समितीला ऑनलाईन पासद्वारे प्रतिदिन पाच हजार भाविकांना दर्शनाला परवानगी देण्यात आली आहे. धार्मिक स्थळांभोवती यात्रा भरवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.