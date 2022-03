तळेगाव दिघे येथे चोरट्यांनी फोडले एटीएम

तळेगाव दिघे |वार्ताहर| Talegav Dighe

संगमनेर तालुक्यातील (Sangamner Taluka) तळेगाव दिघे (Talegav Dighe) येथील टाटा इंडिकॅश कंपनीचे (Tata Indicash Company) एटीएम (ATM) अज्ञात चोरट्यांनी गॅस कटरच्या (Gas cutters by thieves) सहाय्याने फोडल्याची खळबळजनक घटना घडली. रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी (thieves) टाटा इंडिकॅशचे एटीएम फोडून (Breaking the ATM of Tata Indicash) 1 लाख 17 हजार रुपयांची रक्कम लंपास केली. एटीएम (ATM) फोडीच्या या घटनेने तळेगाव दिघे (Talegav Dighe) गावात खळबळ उडाली आहे.