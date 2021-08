तलाठी पदाची नोकरीचे अमिष दाखवून साडे 18 लाखाची फसवणूक

मागील काही दिवसांपासून अकोले तालुक्यामधील विविध शेतकरी व विद्यार्थी यांना शासकीय नोकरीचे तसेच दूध शीतकरण केंद्र (Milk chilling center) टाकून देतो मंत्रालया मधून सबसिडी (Subsidy) मिळवून देतो अशा स्वरूपाचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक (Fraud of lakhs of rupees by showing lure) करणार्‍या विजयकुमार पाटील (रा. कंचन कंपर्ट कोंढवा, पुणे) याच्याविरुद्ध अकोले पोलीस स्टेशन (Akole Police Station) येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र गुन्हा दाखल झाल्या पासून तो फरार होता. अखेर दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी अकोले पोलिसांचे पथक रवाना करून त्यास पुणे येथे ताब्यात घेतले आहे. या आरोपीस अटक (Accused arrested) करून न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यास पोलिस कोठडी (Police cell) देण्यात आली आहे.