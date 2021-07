टाकळीमियात डंपरखाली सापडून तरुण जागीच ठार

मात्र या डंपरच्या मागील टायरखाली परितोष सापडल्याने तो जागीच ठार (Death) झाला. पारितोष याने पुणे येथे उच्चशिक्षण घेऊन इंजिनिअर (Engineer with higher education at Pune) होऊन त्याने अमेरिकेत नोकरी (Jobs in the US) केली होती. त्यानंतर तेथून आल्यानंतर आता तो पुणे येथे वरिष्ठ पदावर नोकरी करत होता. तो नुकताच पाच-सहा दिवसापूर्वी सुट्टीसाठी आपल्या घरी आला होता. त्याने लेकरू (Lekaru) या मराठी चित्रपटात बालकलाकार म्हणून काम केले (Worked as a child actor in Marathi films)असून त्याची भूमिका चांगलीच गाजली होती. काल विकेंड लॉकडाऊन असतानाही अपघातस्थळी मोठी गर्दी जमली होती. यावेळी नागरिकांत अपघाताबाबत वेगवेगळे तर्क लावले जात होते. तर गावात नुकतेच रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाले असून साईटपट्टी भरल्या नाहीत, अशी तक्रार काही नागरिकांनी केली.