प्रदीर्घ खंडानंतर नगरमध्ये जोरदार पाऊस

गेल्या तीन आठवडे ते पंधरा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर नगर शहरात (Nagar City) गुरूवारी पावसाचे जोरदार आगमन (Strong arrival of rain) झाले. अर्धा ते पाऊण तास झालेल्या पावसामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी झाले होते. दरम्यान, उकाड्याने हैराण झालेल्या नगरकरांना या पावसामुळे मोठा दिलासा (Great relief from the rain) मिळाला असून वातावरणात (atmosphere) गारवा निर्माण झाला आहे. तसेच मोठ्या खंडानंतर पाऊस पडण्यास सुरूवात झाल्याने शेतकर्‍यांसह (Farmers) व्यापारी यांचे टेन्शन काही प्रमाणात कमी झाले आहे.