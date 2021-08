मंदिरे न उघडल्यास रस्त्यावर उतरू : अण्णा संतापले!

नगरच्या मंदिर बचाव कृती समितीने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांची राळेगणसिद्धी (Ralegansidhi) येथे भेट घेवून राज्यातील बंद असलेली सर्व मंदिरे उघडण्यासाठी (Temple Open) सरकारकडे पाठपुरावा (Follow up with the government) करावा असे साकडे घातले. मंदिर बचाव कृती समितीच्या शिष्ठमंडळात मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील पंडित, ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ, श्री शिव प्रतिष्ठानचे बापू ठाणगे, बाळासाहेब खताडे, गणेश पलंगे आदी उपस्थित होते. यावेळी हजारे पुढे म्हणाले, भरकटत चालेल्या समाजाला फक्त मंदिरेच तारू शकतात यावर माझा विश्वास आहे.