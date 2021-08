एसपी कडासनेंना विशेष पदक

राज्यभर गाजलेल्या शिर्डी (Shirdi) येथील कुख्यात गुन्हेगार पाप्या शेख (The notorious criminal Papya Shaikh) व त्याच्या सहकार्‍यांनी केलेल्या रचित पाटणी व प्रवीण गोंदकर या गंभीर दुहेरी संवेदनशील हत्याकांडाच्या (Rachit Patni and Praveen Gondkar double murder Case) मोक्का अंतर्गत गुन्ह्याचा अत्यंत उत्कृष्ट तपास (Excellent investigation) करून त्याचा छडा लावून एकूण 17 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा (17 accused sentenced to life imprisonment) व 1 कोटी 38 लाख रुपयांचा दंड झाला म्हणून पोलीस अधीक्षक (एसपी) सुनील कडासने (SP Sunil Kadasane) यांना संवेदनशील अशा दुहेरी हत्याकांडातील गुन्ह्याचा अतिउत्कृष्ट दर्जाचा तपास (Excellent quality investigation into the crime of double murder) केला म्हणून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पोलीस दलातील मानाचे असे युनियन होम मिनिस्टर पदक जाहीर केले आहे.