सोयाबीन ठेवावी की विकावी ?

देवगड फाटा |वार्ताहर| Devgad Phata

सोयाबीन पेरणीपासून (Soybean sowing) ते काढणीपर्यंत शेतकर्‍यांना केवळ मेहनतच करावी लागलेली आहे. सोयाबीन (Soybean) बहरात असताना किडीचा प्रादुर्भाव आणि काढणीच्या प्रसंगी पावसाने सोयाबीन झोडपले यामुळे नेवासा तालुक्यातील जास्त पाऊस झालेल्या पट्यातील शेतकरी मेटाकूटीला आला आहे. आता समाधानकारक दर मिळतील अशी आशा होती तर दोन दिवसामध्ये चार हजाराने दर (Rate) घसरल्याने शेतकरी चिंतेत पडला असून तयार होणारी सोयाबीन (Soybean) विकावी की दरवाढीची प्रतिक्षा (Waiting for the price to rise) करत साठवून ठेवावी या द्विधा मनःस्थितीत सापडला आहे.