चांद्यात दोघा अवैध दारू विक्रेत्यांवर सोनई पोलिसांचे छापे

चांदा |वार्ताहर| Chanda

नेवासा (Newasa) तालुक्यातील चांदा (Chanda) येथील अवैध व्यवसायांवर सोनई पोलिसांनी बुधवारी रात्री उशिरा चांद्यात दोन ठिकाणी छापा (Sonai police raided two places in Chanda on illegal businesses) टाकून बेकायदेशिर विनापरवाना दारू विक्री (Illegal sale of unlicensed liquor) करणारांवर थेट कारवाई करत जवळपास साडेदहा हजार रुपये किंमतीच्या 99 बाटल्या जप्त (99 bottles seized) केल्या. अवैध व्यवसायांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे.