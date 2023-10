तलावात बुडून तीन भावंडांचा मृत्यू तर आईला वाचवण्यात यश

यावेळी तीनही मुले आईला मदत करण्यासाठी सोबत गेले होते. कपडे धुत असतांना दुपारी दिड वाजण्याच्या सुमारास मुलगी सानिया ज्ञानेश्वर सुरवसे हीचा पाय घसरला व ती पाण्यात पडली. ही गोष्ट तिचा भाऊ दिपक ज्ञानेश्वर सुरवसे व कृष्णा परमेश्वर सुरवसे यांच्या लक्षात आल्यावर दोघाही भावांनी तिला वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरले. मात्र त्यांनाही पाण्याचा (Water) अंदाज आला नाही. शेवटी तेही पाण्यात बुडाले. सानिया व दिपक यांच्या आईच्या (Mother) हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनीदेखील मुलांना वाचवण्यासाठी पाण्यात उडी मारली. त्यादेखील पाण्यात बुडत असतांना आजुबाजूला आसलेल्या लोकांनी मुलांच्या आईला वाचवण्यात यश मिळविले. मात्र या घटनेत तीनही बहीण भावांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू (Unfortunate Death of Brother And Sister By Drowning) झाला.