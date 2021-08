श्रीरामपूर शहरातील दहाव्याच्या जागेत साफसफाई करत काँग्रेसची ‘गांधीगिरी’

दहाव्याच्या ओट्याची अवस्था अतिशय दयनिय झाली असून त्या ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य (Kingdom of Dirt) पसरले आहे. तेथे मुंडन केल्यानंतरचे केस, वाढलेले गवत, विधी केल्यानंतरचे मडके, प्लास्टिकच्या पिशव्या (Plastic bags), पत्रावळ्या व कचरा (waste) साचलेला आहे. यामुळे दहाव्याचा विधी करताना सर्वसामान्य नागरिकांना मोठी अडचण होत आहे. ‘सुंदर व स्वच्छ श्रीरामपूर’ (Beautiful and clean Shrirampur’) अशी पोकळ वल्गना करणार्‍या नगरपालिका (Municipal) सत्ताधार्‍यांनी या गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष (ignored) केले आहे.

यावेळी करण ससाणे (Deputy Mayor Karan Sasane) म्हणाले, पालिका (Municipal) सत्ताधार्‍यांना नागरिकांच्या समस्यांची जाण नाही. दहावा ओटा परिसरात पालिकेचे लक्ष नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना दहावा विधी करताना मोठी अडचण निर्माण होते. नगरपालिकेने (Municipal) वेळोवेळी हा परिसर स्वच्छ ठेवला पाहिजे, असेही श्री. ससाणे म्हणाले.