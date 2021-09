स्वाती भोर 'श्रीरामपूर’च्या नव्या अपर पोलीस अधीक्षक

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

श्रीरामपूर विभागाच्या अपर पोलीस अधिक्षक डॉ. दीपाली काळे (Additional Superintendent of Police, Shrirampur Division, Dr. Deepali Kale) यांना बढती मिळाली असून त्यांची नियुक्ती नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत पोलीस अधिक्षक (Superintendent of Police at Maharashtra Police Academy, Nashik) पदी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी बीडमधील आंबेजोगाई अपर पोलीस अधिक्षक स्वाती भोर (Additional Superintendent of Police Swati Bhor) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.