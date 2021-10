सुरेगावमध्ये अज्ञात महिलेचा खून

श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda

तालुक्यातील सुरेगाव (Suregav) शिवारात 30 वर्षीय अज्ञात महिलेच्या डोक्यावर हत्याराने मारुन (The woman was stabbed in the head) अंगावरील साडीचे पदराने तिचा गळा आवळुन गळफास देऊन ठार (Murder) केल्याची घटना घटना शुक्रवार (दिं.7) सायंकाळी उघडकीस आली.