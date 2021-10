श्रीगोंद्यातील पतसंस्थांचा बुधवारपासून प्रारूप मतदार यादी कार्यक्रम

श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda

राज्यातील सहकारी संस्थांचे निवडणुका (Election of Co-operative Societies) घेण्यास राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे (State Co-operative Election Authority) यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानूसार श्रीगोंदा तालुक्यातील (Shrigonda) 9 सहकारी पतसंस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Election of Co-operative Credit Societies) प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्दीचा कार्यक्रम तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी संस्था, श्रीगोंदा हे बुधवारपासून (दि.20) जाहीर करणार आहेत. ही यादी 3 नोव्हेंबरला अंतिम होणार असून त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार (The Election Program Will Be Announced) आहे.