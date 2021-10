आ. काळे यांचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

कोळपेवाडी |वार्ताहर| Kolpewadi

देशातील क्रमांक दोनवर असलेल्या श्रीसाईबाबा देवस्थान (Sri Sai Baba Trust) शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाची मागील महिन्यात राज्य शासनाकडून नेमणूक करण्यात आली असून नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने (New Chairman and Board of Trustees) पदभार देखील स्वीकारला होता. परंतु नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने (New Chairman and Board of Trustees) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची (Aurangabad Bench of the High Court) परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारला.