शिवसेना नगर शहरप्रमुख पदाला स्थगिती

अहमदनगर |प्रतिनिधी|Ahmednagar

अवैध बायोडिझेल तस्करी प्रकरणात (Illegal Biodiesel Smuggling Case) दिलीप सातपुते (Dilip Satpute) याच्यावर गुन्हा दाखल (Filed a Crime) झाल्यानंतर शिवसेना शहरप्रमुख पदावरून (Shivsena City Chief Post) तत्काळ हटविण्यात (Remove) आले आहे. नगर शहर प्रमुख पदाला स्थगिती (Postponement of the Post of City Head) देण्याबाबत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून अधिकृतपणे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. नवीन शहर प्रमुखाची नियुक्ती लवकरच केली जाईल, असेही शिवसेनेकडून (Shivsena) स्पष्ट करण्यात आले आहे.