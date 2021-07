शिर्डी संस्थानच्या नव्या विश्वस्तांची यादी बुधवारी जाहीर होणार

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठात साईबाबा विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसाठी (Appointment of Sai Baba Board of Trustees in Aurangabad Bench) सरकारने मागितलेली दोन आठवड्यांची मुदत 5 जुलै रोजी संपत (Two week term expired) असल्याने नवीन विश्वस्तांची यादी आज न्यायालयात (Court) सादर होणार होती, पण सरकार आता ही यादी 7 जुलैला सादर करणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अजिंक्य काळे (Lawyer Ajinkya Kale) यांनी दिली.