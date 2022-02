शिर्डीत दहशतवादांनी रेकी केल्याचे वृत्त निरर्थक

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

साईबाबांच्या (Sai Baba) शिर्डीवर दहशतवादांची वक्रदृष्टी (Terrorism in Shirdi) असून दुबईवरून (Dubai) आलेल्या दहशतवाद्यांनी शिर्डीत रेकी (Reiki in Shirdi by terrorists) केल्याचे वृत्त होते. हे वृत्त निरर्थक व निराधार असून भाविकांनी अशा प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, (Don't Believe the Rumors) असे आवाहन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील (SP Manoj Patil) यांनी केले आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी याबाबत मंगळवारी प्रसिध्दीपत्रक काढून ही माहिती दिली.