शिर्डी नगरपंचायत निवडणूक; राष्ट्रवादी स्वबळाच्या वाटेवर : रमेश गोंदकर

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा (Nationalist Congress Party) 80 टक्के समाजकारण व 20 टक्के राजकारण या धोरणानुसार आपण शिर्डी (Shirdi) शहरात काम करत असून नगरपंचायत निवडणुका (Nagar panchayat Election) तोंडावर आलेल्या आहेत. आपण सर्वजण सर्व वॉर्डांमध्ये तयारीला लागून शिर्डीचा (Shirdi) विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (Nationalist Congress Party) जास्तीत जास्त संख्येने नगरसेवक निवडून आणता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करून पक्षाच्यावतीने स्वबळावर निवडणुका (Elections on their own) लढवण्याच्या वाटेवर असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रमेश गोंदकर (NCP leader Ramesh Gondkar) यांनी सांगितले.