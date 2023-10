दोन दुचाकींच्या समोरासमोरील धडकेत बापलेकीचा मृत्यू

शेवगाव |शहर प्रतिनिधी| Shevgav

शेवगाव-गेवराई राज्य मार्गावरील (Shevgav-Gevrai Highway) चापडगाव शिवारात दोन मोटरसायकलच्या समोरासमोर झालेल्या धडकेत (Two Motorcycle Hit) बापलेकीचा अपघाती मृत्यू (Father And Girl Death In Accident) झाल्याची दुर्दैवी मंगळवारी (दि.24) ऐन दसर्‍याच्या दिवशी घडली. यात आखेगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व त्यांच्या मुलीचा सामावेश आहे. अशोक विक्रम उगले (40) व त्यांची मुलगी गौरवी उर्फ अवणी अशोक उगले (10, रा. बेलगाव, ता. शेवगाव) अशी या अपघातातील मृत्यू झालेल्यांची नावे ओहत. ऐन दसर्‍याच्या दिवशी घडलेल्या या अपघाताच्या घटनेमुळे परिसरासह तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.