गटारीच्या मागणीसाठी गटारीत बसुन केले अनोखे आंदोलन

येथील प्रभाग क्रमांक दोन मधील वाडगाव रस्त्याच्या (Wadgav Road) बाजुने दलीतवस्ती अंतर्गत बंदिस्त गटारीसाठी सुमारे 7 लक्ष रुपयांचा निधी मंजुर झाला होता. श्री. कचे यांच्या घरापासुन या गटार योजनेचे कामही सुरु झाले होते. निम्या भागापर्यंत गेल्यानंतर हे काम बंद करुन येथील साहित्य उचलुन अन्य ठिकाणी वापर करत या गटारीचे काम अर्ध्यावर सोडुन देण्यात आले. पुर्ण झालेल्या गटारीचे पाणी गटार अपुर्ण राहीलेल्या भागात पांगल्याने तेथील नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न (The Question of the Health of the Citizens) निर्माण झाल्याने भाजपाचे नारायण काळे यांनी उर्वरीत काम पुर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र त्यांच्या मागणीला ग्रामपंचायत प्रशासनाकडुन प्रतिसाद मिळत नसल्याने काळे यांनी गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत प्रशासनाला गटारीत बसुन आंदोलन (Movement) करण्याचे निवेदन दिले होते. त्यानुसार काळे यांनी काल सोमवारी सकाळी 10 वाजता ढोल ताशाच्या गजरात गटारीत बसुन सुमारे दोन तास आंदोलन (Movement) केले.