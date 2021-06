पुढील दीड महिने विद्यार्थी गिरवणार मागील इयत्तेचे धडे

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

यंदाचे शैक्षणिक वर्ष (Academic year) 2021-22 सुरू झाले आहे. मात्र, मागील वर्षीच्या ‘शाळा बंद, शिक्षण सुरू’ उपक्रमात सर्वच विद्यार्थ्याची इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय विषय संपादित होण्यात अडचण येण्याची शक्यता आहे. यामुळे 1 जुलैपासून शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानूसार (Orders of the Department of School Education) दीड महिना मागील वर्षीच्या अभ्यासक्रमाची उजाळणी होवून त्यात ठराविक कालावधीत तीन चाचण्या होणार आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची (Zilla Parishad Education Department) तयारी सुरू झाली आहे.