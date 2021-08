अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर (After the first wave of corona) आलेली शिथीलता, लोकांनी सण-उत्सवात केलेली गर्दी (Crowd) , यामुळे दुसर्‍या लाटेची दाहकता नगरकरांनी चांगलीच अनुभवली. मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत 608 नगरकरांचा करोनाने बळी (Covid 19 Death) घेतला. तर 33 हजार 551 लोकांना करोनाचे निदान झाले. दुसर्‍या लाटेत पॉझिटीव्ह (Positive) रुग्णांबरोबर मृतांचे प्रमाण मोठे होते. जूनमध्ये यात घट होऊन 583 बाधित समोर आले, तर एकाही नगरकराचा करोनामुळे मृत्यू (Nagar Covid 19 Death) झाला नाही. सध्यातरी नगर शहरात (Nagar City) रुग्णसंख्या कमी असली तरी ती कधी वाढेल याची भीती सतावत आहे. करोनावर मिळालेले नियंत्रण टिकवायचे असेल तर नगर शहरवासीयांनी अनावश्यक गर्दी टाळावी, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.