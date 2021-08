शाळा आवारात थुंकणारांवर होणार 200 रुपयांचा दंड

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोना व्हायरसचा वाढत्या प्रादुर्भावाच्या (Increasing incidence of corona virus) पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक संस्था (Educational institution) आणि शाळांच्या आवारात (School Place) थुंकण्यास प्रतिबंध (Prevention of spitting) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला (The decision was taken by the school education department) आहे. या ठिकाणी शिक्षक, पालक व सामान्य नागरिक थुंकल्यास आता त्यांना 200 रुपयांचा दंड (Penalty) होणार आहे. एवढेच नव्हेतर असे वारंवार घडल्यास कमाल 1200 रुपयांपर्यंत दंड (Penalty) वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेची मुल्ये अंगी रुजवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे. याबाबतचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने काल जारी केले आहेत.