शनिवारपासून कांदा लिलाव बेमुदत बंद

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

नगरच्या स्व. दादा पाटील शेळके कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Dada Patil Shelke Agricultural Produce Market Committee) नेप्ती उपबाजार (Nepti Sub Market) आवारामध्ये माल वाहतूकदार व खरेदीदार (व्यापारी) यांच्यामधील वाराई हमाली संदर्भात चर्चा करूनही वाद मिटलेला नाही (Dispute is not Settled). यामुळे शनिवार (दि.4) पासून पुढील निर्णय होईपर्यंत कांदा लिलाव बंद (Onion Auction Closed) ठेवणार असल्याचे जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार शिकरे यांनी जाहीर केले.