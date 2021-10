दिल्लीच्या धर्तीवर आदिवासी शाळा आधुनिक करणार

करंजी |प्रतिनिधी| Karanji

दिल्लीतील सरकारी शाळांची गुणवत्ता (Quality of Government Schools in Delhi) आणि पायाभूत सुविधांचा कायापालट यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. दिल्लीतील (Delhi) केजरीवाल सरकारच्या (Kejariwal Government) शिक्षण प्रणालीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील आदिवासी शाळांना (Tribal schools in Maharashtra) अद्यावत करण्याचा प्रयत्न या भेटीतून राहणार असल्याचे राज्याचे आदिवासी विकास व उच्चतंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Tribal Development and Higher Education Prajakat Tanpure) यांनी ‘सार्वमत’शी बोलताना सांगीतले.