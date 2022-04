सध्या कडक उन्हाळा सुरू आहे. त्यामुळे पठारभागाला (Plateau) दुष्काळाचे (Drought) चटके बसू लागले आहेत. भल्या सकाळीच दरेवाडी येथील बायाबापडे डोंगर उतरून खाली येतात आणि तेथे असलेल्या विहिरीतून पाणी (Well Water) ओढून पुन्हा डोक्यावर दोन-तीन हंडे घेवून पायपीट करतात. त्यातच पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजंदारी करावी लागत असल्याने पाणी आणावे की कामाला जावे अशा दुहेरी संकटात येथील महिला सापडल्या आहेत. उन्हाची तीव्रता जसजशी वाढत चालली आहे तशा पाणी टंचाईच्या झळा (The scourge of water scarcity) बसू लागल्या आहेत.