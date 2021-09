साईबाबा हॉस्पिटल कोविडसाठी आरक्षित

कोविडच्या (Covid) दुसर्‍या लाटेत कोविड रुग्णांची (Covid patient in the second wave) संख्या वाढत गेल्याने गेली पाच ते सहा महिन्यांपासून साईबाबा संस्थानच्या (Saibaba Trust) श्री साईबाबा सुपर स्पेशालिटी (Sri Saibaba Super Specialty) रुग्णालयात जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार कोविड रुग्णांसाठी 140 बेड आरक्षित (Bed Reserved) करण्यात आले. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता सदरचा निर्णय योग्य होता. मात्र आता लसीकरणाची संख्या वाढल्याने रुग्णांची संख्या घटली आहे. तसेच मृत्यूदर कमी आहे. एकीकडे असे असतानांही दुसरीकडे मात्र या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये हृदयविकाराच्या रुग्णांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.