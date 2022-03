युद्धाच्या नावाखाली खाद्यतेल व बांधकाम साहित्यांची साठेबाजी!

बाजारात खाद्य तेल (Edible oil on the Market) सह इतर अन्नधान्यचा कुत्रिम तुटवडा (Artificial scarcity of food grains) निर्माण करून त्यांचे किंमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रति किलो 120 ते 160असणारे खाद्य 160 ते 200 पर्यंत गेले आहे. किलोमागे सुमारे चाळीस रुपयांची वाढ झाली आहे. युद्ध (War) सुरू होताच खाद्य तेल (Edible oil) आणि गव्हाच्या (Wheat) किमतीत वाढ करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम सध्या शहरातील व्यापार्‍यांबरोबर ग्रामीण भागातील व्यापारी (Merchant) देखील करीत आहे. युद्धाच्या नावाखाली व्यापार्‍यांनी खाद्य तेल साठा (Edible oil Stock) मोठ्या प्रमाणात करून नागरिकांनी लुटण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप सध्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना बरोबर गृहिणी करीत आहे.