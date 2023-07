सामाईक रस्त्याच्या वादावरून तरूणाच्या पोटात चाकु भोकसला

राहाता |प्रतिनिधी| Rahata

सामाईक रस्त्याच्या वादावरून (Road Dispute) दोन कुटूंबात झालेल्या वादाचे पर्यवसन तुफान हाणामारीत (Two Family Fight) होवून एकाच्या पोटात चाकू भोकसला (Knife was Stabbed in the Stomach). त्यात तो गंभीर जखमी (Injured) झाला असून एक महिला जखमी (Woman Injured) झाल्याची घटना साकुरी (Sakuri) येथे रविवारी रात्री घडली. याबाबत राहाता पोलिसात गुन्हा दाखल (Filed a Case) झाला असून अरोपींना अद्याप अटक (Arrested) झालेली नाही.

भाऊसाहेब नामदेव रेवगडे (रा. साकुरी ता. राहाता) आणि नानासाहेब निवृत्ती रेवगडे यांचा घराकडे जाण्यासाठी समाईक रस्ता असून या रस्त्यावरून दोन्ही कुटुंबात नेहमी वादावादी (Dispute) होत असते. रविवार दि. 2 जून रोजी रात्री साडे नऊच्या सुमारास विशाल रेवगडे यांच्या साईशुभम फेब्रीकेशनचे बंद दुकानासमोर घनश्याम भाऊसाहेब रेवगडे यास सामाईक रस्त्याच्या वादावरून (Road Dispute) महेश नानासाहेब रेवगडे व नानासाहेब निवृत्ती रेवगडे यांनी लाथाबुक्कयांनी बेदम मारहाण (Beating) केली. वाद सुरू असताना भाऊसाहेब रेवगडे यांच्या घरातील सदस्य भांडण सोडविण्यासाठी गेले असता भाऊसाहेब रेवगडे यांची पत्नी सुभद्रा, मुलगा निलेश, सुन गायत्री, सुन वैशाली यांना आरोपींनी लाथाबुक्कयांनी मारहाण केली.