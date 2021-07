आदिवासींनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा - ना. थोरात

संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangmner

तालुक्यातील प्रत्येक माणसाच्या व कुटुंबाच्या विकासासाठी संगमनेर तालुक्यात (Sangmner Taluka) सातत्याने काम होत असून यशोधन कार्यालयामार्फत यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. आदिवासी व गोरगरीब माणसांसाठी शासनाच्या विविध योजना (Various schemes of the government) असून त्याचा लाभ घेऊन या बांधवांनी स्वत:ची, कुटुंबाची व समाजाची प्रगती साधावी असे आवाहन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat) यांनी केले असून सरकारच्या माध्यमातून आपण सातत्याने गोरगरिबांच्या विकासासाठी काम करत असल्याचे प्रतिपादन केले.