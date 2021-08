करोनात मृत्यूमुखी पडलेल्या रेशन दुकानदारांची माहिती सरकारने मागवली

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

मार्च 2020 व यावर्षी करोना संसर्गाने मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यातील रेशन दुकानदार (Ration shopkeepers in the state who died of corona infection) व साहायकांची राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पूरवठा विभागाने (Department of Food and Civil Supplies) माहिती मागविली आहे. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रेशन दुकानदाराच्या कुटुंबियांना (To the families of the ration shopkeepers who died of corona) शासनाकडून कोणते पॅकेज (Package) मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मागील वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्य सरकार (Maharashtra Government) पातळीवरून करोना पिडित करोना माहिती मागवली होती. यंदाही अशा प्रकारे माहिती मागवली असल्याची असल्याची जिल्हा पुरवठा विभागाकडून (District Supply Department) देण्यात आली.