मांजरसुंबा गड येथील रॅपलिंग मोहीम यशस्वी

या माध्यमातून या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास (History of Chhatrapati Shivaji Maharaj) आजच्या युवकांना प्रेरणादायी होतो. नगर (Ahmednagar) शहरांमधील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील विविध गड-किल्ल्यांची इंद्रप्रस्थ ट्रेकर्सच्या माध्यमातून आपल्या इतिहासाची, संस्कृतीची ओळख निर्माण करून देण्याचे काम केले जाते. नगर शहराजवळील मांजरसुंबा गड रॅपलिंग मोहिम (Rappelling campaign at Manjarsumba Gad) यशस्वीपणे राबवले असल्याची माहिती अनिल वाघ (Anil wagh) यांनी दिली.