गडकरी कारखाना खरेदी नियमानुसार

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

नागपूर (Nagpur) येथील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना (Ram Ganesh Gadkari Cooperative Sugar Factory) खरेदी-विक्रीत नियमबाह्य व्यवहार झालेला नाही. मात्र, तसा ठपका ठेवून केंद्रीय सक्त वसुली संचालनालयाने (Central Directorate of Strong Recovery) (ईडी) मालमत्ता जप्तीच्या (Seized) केलेल्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे प्रसाद शुगर अ‍ॅण्ड अलाईड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट्स लि. (Prasad Sugar & Allied Agro Products Ltd.), वांबोरी साखर कारखान्याचे सरव्यवस्थापक विकास आभाळे (General Manager of Wambori Sugar Factory Vikas Abhale) यांनी स्पष्ट केले आहे.