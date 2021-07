राहुरी |तालुका प्रतिनिधी|Rahuri

राहुरी पोलीस स्टेशनचे (Rahuri Police Station) पीआय नंदकुमार दुधाळ (PI Nandkumar Dudhal) यांनी दुकान उघडे ठेवले या कारणावरून नवीपेठ, राहुरी (Rahuri) येथील एका व्यापार्‍याला मारहाण (Beating the trader) केल्याने व्यापारी वर्गात संतापाची लाट उसळली. यानंतर व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश पारख, डॉ. विजय मकासरे यांच्यासह व्यापार्‍यांनी राहुरी पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन (Sit-in agitation in front of Rahuri police station) केले. पोलीस निरीक्षक दुधाळ यांनी माफी मागितल्यानंतर आंदोलनावर पडदा पडला.