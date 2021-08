राहुरी तालुक्यात करोना जोमात, इंग्रजी शाळा कोमात

इंग्लिश मीडियम शाळा ‘हायटेक’ (English Medium School ‘Hi-Tech) झाल्या असल्या तरीही त्यांची गुणवत्ता घसरल्याची कबुली पालकांनी दिली आहे. याउलट साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी अंगीकारून जिल्हा परिषद शाळेची गुणवत्ता वाढीस लागली असल्याचे पालकांचे मत आहे. जिल्हा परिषद शाळेत केवळ सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थी सर्वांगाने शिक्षित असला पाहिजे, घरोघरी ज्ञानाचा दिवा पेटला पाहिजे, असा आग्रह असतो. शिष्यवृत्ती परीक्षेतही जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक (The highest number of Zilla Parishad students is also in the scholarship examination) असते. मात्र, इंग्रजी शाळेत केवळ झकपक पंचतारांकित इमारती बांधून पालकांना विद्यार्थ्यांच्या फीसाठी तगादा लावून त्यांना जर्जर करताना विद्यार्थ्यांच्या साक्षरतेकडे पाठ फिरविली जात असल्याची खंत पालकांनी बोलून दाखविली.