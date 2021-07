राहात्यात रुग्णसंख्या कमी झाल्याने नागरिकांचा निष्काळजीपणा वाढला

राहाता |प्रतिनिधी| Rahata

कोविडच्या (Covid 19) संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या (third wave) पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून (district administration) करोना नियमावलीचे काटेकोर पालन (Strict adherence to the Corona Rules) करण्याचे निर्देश (Instructions) स्थानिक प्रशासनाला दिले असताना नागरिक मात्र काळजी घेताना दिसत नाहीत. राहाता शहरात (Rahata City) नागरिकांची बेफिकीरी वाढत आहे. तालुक्यात करोना रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी काळजी घेतली नाही तर करोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.